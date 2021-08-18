Варшава, , 21:31 — REGNUM 18 августа заместитель министра внутренних дел Польши Мацей Вонсик во время интервью в эфире Polskie Radio 24 заявил, что «Польша полностью контролирует ситуацию на границе с Белоруссией благодаря тому, что в последние недели восточная граница республики была укреплена».

«Для оказания поддержки пограничникам дополнительно откомандирована тысяча солдат Войска Польского. Поэтому наша восточная граница точно на замке», — заявил чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Польше фиксировали, что обстановка на белорусско-польской границе усложняется. В последнее время польские пограничники наблюдали рост нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Северной Африки, прибывающих в Польшу с территории Белоруссии. Польское руководство считает, что белорусские власти способствуют проникновению нелегалов в соседние страны ЕС.