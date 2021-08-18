Варшава, , 21:29 — REGNUM 18 августа заместитель премьер-министра Польши Пётр Глиньский во время пресс-конференции заявил, что польское правительство «самым серьезным образом» относится к вопросу притока нелегальных мигрантов в Польшу через границу республики с Белоруссией. Об этом сообщает Polskie Radio.

«Как член Правительственной антикризисной группы, я еще раз заверяю вас, что Польша готова к проблеме увеличения численности нелегальных мигрантов, прибывающих к нам с территории Белоруссии. Мы самым серьезным образом относимся к этому вопросу. Поэтому призываем граждан не беспокоиться по поводу притока большого числа беженцев, а оппозицию призываем не использовать кризис на границе в политических целях», — заявил Глиньский.

Чиновник также сообщил, что в настоящее время десятки нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока уже несколько дней находятся в приграничной зоне между Польшей и Белоруссией. Польские пограничники не разрешают им проникнуть в Польшу, а белорусская сторона не желает их забирать обратно.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Польше фиксировали, что обстановка на белорусско-польской границе усложняется. В последнее время польские пограничники наблюдали рост нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Северной Африки, прибывающих в Польшу с территории Белоруссии. Польское руководство считает, что белорусские власти способствуют проникновению нелегалов в соседние страны ЕС.