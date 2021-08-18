Варшава, , 21:28 — REGNUM 18 августа Совет министров (правительство) Польши принял проект поправки к закону об иностранцах, предложенный министерством внутренних дел республики. Об этом передает Polskie Radio.

В предисловии документа указано, что принятием поправок власти стремятся адаптировать закон об иностранных гражданах к текущему миграционному кризису, связанному с резким увеличением числа нелегальных мигрантов, и обеспечить внутреннюю безопасность государства.

Новые нормы ужесточают порядок пропуска в республику для иностранных граждан и усиливают ответственность за его нарушение.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Польше фиксировали, что обстановка на белорусско-польской границе усложняется. В последнее время польские пограничники наблюдали рост нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Северной Африки, прибывающих в Польшу с территории Белоруссии. Польское руководство считает, что белорусские власти способствуют проникновению нелегалов в соседние страны ЕС.