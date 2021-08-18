Сеул, 18 августа, 2021, 21:24 — ИА Регнум. Корейская хип-хоп-исполнительница 박혜진 Park Hye Jin выпустила третий и, как сообщает портал Karmapolitan, последний сингл в предверии выхода ее дебютной пластинки «Before I Die», релиз которой назначен на 10 сентября.

(сс) Heui Jong Kim Кванъян. Южная Корея

Ранее певица представила публике заглавный трек «Let's Sing Let's Dance», а также трек «Whatchu Doin Later», в котором исполнительница ушла в жанр трэп.

Ранее стало известно, что грядущая пластинка 박혜진 Park Hye Jin будет полностью состоять из сольных композиций певицы. В альбом войдет 15 новых песен.