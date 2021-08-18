Нижний Новгород, 18 августа, 2021, 21:20 — ИА Регнум. 22 августа в 12:00 впервые за несколько столетий откроется круговой маршрут по стене Нижегородского кремля. Протяженность маршрута составит около 2 км.

Нижегородский кремль

По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, это самый длинный подобный маршрут в России.

В честь запуска боевого хода Кремля пройдет грандиозный флешмоб — 2,5 тыс. человек сомкнут символическое кольцо на всем протяжении маршрута. Имена всех участников занесут в Почетные книги открытия, которые будут храниться в экспозиции кремлевского музея.

Для участия в первом круговом маршруте необходимо пройти регистрацию. Также участникам необходимо иметь «Мультипасс 800», или сертификат вакцинации, или отрицательный ПЦР-тест на коронавирус.

26 августа откроются башни, в которых расположены музеи об истории Кремля и города.

Как сообщало ИА REGNUM, ежегодно до закрытия на реконструкцию стены и башни Нижегородского кремля посещали около 500 тыс. человек. Нижегородские власти рассчитывают, что после возобновления кругового маршрута турпоток вырастет вдвое.