Москва, 18 августа, 2021, 21:26 — ИА Регнум. Актриса Ирина Горбачёва стала гостьей YouTube-шоу журналистки Ирины Шихман. Запись интервью доступна на канале «А поговорить?» с 18 августа.

Скриншот с YouTube Ирина Горбачёва

В ролике Горбачёва рассказала о своих страхах, болезни матери и свадьбе с бывшим солистом группы Quest Pistols Антоном Савлеповым. По словам артистки, торжество было скромным — они с мужем позвали на мероприятие только самых близких людей.

ИА REGNUM напоминает, что Ирина Горбачёва и Антон Савлепов познакомились во время съёмок клипа на одну из песен Quest Pistols. Однако они начали встречаться уже после работы над вторым роликом для группы.