Ватикан, 18 августа, 2021, 21:13 — ИА Регнум. Тот, кто прививается от коронавируса, на практике демонстрирует любовь к ближнему, сказал в опубликованном в среду, 18 августа, обращении на тему вакцинации папа римский Франциск.

IAEA Imagebank Папа Франциск

«Благодаря Богу и людям у нас есть вакцины. Они помогут остановить пандемию, но только в том случае, если будут доступны всем и если все мы будем использовать их — ради других людей», — сказал глава Католической церкви.

«Вакцинироваться — простой и подлинный способ позаботиться о других», — отметил Франциск.