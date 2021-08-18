Челябинск, 18 августа, 2021, 21:12 — ИА Регнум. О задержании жителя Челябинска, избившего водителя троллейбуса, сообщили 18 августа в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

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Драка в троллейбусе произошла рано утром накануне, 17 августа, в Челябинске на остановке «улица Островского».

Женщина 37 лет рассказала прибывшим на место происшествия сотрудникам Росгвардии, что молодой человек «в ходе словесного конфликта нанёс несколько ударов по голове предметом, внешне похожим на пистолет, водителю троллейбуса».

Прибывшие на вызов медики оказали водителю первую помощь и увезли его в больницу, а нанёсшего побои ранее судимого 21-летнего местного жителя задержали и передали полиции. У челябинца изъят пневматический пистолет, внешне похожий на ПМ.