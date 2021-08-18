Веллингтон, 18 августа, 2021, 21:12 — ИА Регнум. Новозеландская поп-исполнительница Lorde представил заключительный сингл перед выходом своего третьего студийного альбома «Solar Power». Песня «Mood RIng» доступна для прослушивания на всех стриминговых платформах, а визуальное сопровождение исполнительница выложила на своем YouTube-канале.

Валерия Кузнецова Окленд. Новая Зеландия

«Это песня, которой я очень рада, она доставляет мне много удовольствия. Очевидно, что при создании этого альбома я глубоко погрузилась в культуру 60-х годов, культуру «Flower Child». Я хотела понять жизнь в коммуне, выпасть из общества и попытаться начать все сначала», — рассказывает новозеландская певица о новой композиции. Ранее исполнительница намекнула на выход сингла, выложив небольшой текст на своем официальном сайте.

Напомним, что новый сингл следует за ранее выпущенными «Solar Power» и «Stoned at the Nail Salon».