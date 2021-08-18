Москва, 18 августа, 2021, 21:11 — ИА Регнум. Действия правительства Германии и ряда её союзников указывают на то, что скандал с «отравлением» блогера Навального был заранее спланированной провокацией против России, говорится в распространенном 18 августа сообщении МИД РФ по случаю годовщины «дела Навального».

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«Действия, предпринимавшиеся в течение последних 12 месяцев властями ФРГ и их союзниками, четко указывают на то, что против нашей страны была осуществлена спланированная провокация, направленная на дискредитацию Российской Федерации в глазах мировой общественности и нанесение ущерба ее национальным интересам», — подчёркивает МИД России.

Москва напоминает, что Берлин до сих пор никак не ответил на восемь обращений Генпрокуратуры РФ по «делу Навального».

При этом, отмечает российское внешнеполитическое ведомство, «Германия в двусторонних контактах с Россией не скрывает, что не собирается предметно реагировать на запросы российской стороны по делу блогера Алексея Навального, считая эту тему для себя закрытой».

«Эта откровенно провокационная позиция свидетельствует о том, что Берлин и его союзники либо стараются заглушить раскрученную ими же историю, в рамках которой продолжают множиться крайне неудобные для них вопросы, либо уже удовлетворились международно-политическим эффектом, достигнутым от эскалации этого сюжета, либо же поняли бесперспективность его дальнейшего продвижения», — отмечает МИД РФ.

Отдельно указано, что Германия до сих пор не представила международной общественности никаких доказательств якобы «отравления» Навального.

«Ключом к пониманию истинной природы последовавших за 20 августа 2020 года событий является тот факт, что власти ФРГ, безапелляционно заявив уже 2 сентября 2020 года во всеуслышание на высшем политическом уровне, что Российское государство виновно в отравлении Навального «боевым отравляющим веществом» (а именно — уже ранее раскрученным в афере со Скрипалями пресловутым «Новичком»), до сих пор так и не представили международной общественности никаких верифицируемых материальных или документальных доказательств своих беспардонных обвинений», — указывает МИД России.