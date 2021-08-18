Женева, Швейцария, , 21:26 — REGNUM Делать дополнительные дозы прививки от COVID-19 — это тоже самое, как раздавать дополнительные спасательные жилеты людям, у которых они уже есть, заявил 18 августа директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.

Флаг ВОЗ

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Независимо от того, к какому соглашению придет наука относительно пользы от дополнительных доз, «реальность такова, что прямо сейчас, сегодня, если рассуждать по аналогии, мы планируем раздать дополнительные спасательные жилеты людям, у которых они уже есть. В то время как других людей мы оставляем тонуть без единого спасательного жилета», — сказал Райан во время брифинга в Женеве.

«Такова реальность, — продолжил он. — Наука не уверена в этом. Безусловно, необходимо собрать больше данных. Но фундаментальная этическая реальность заключается в том, что мы раздаем вторые спасательные жилеты, оставляя миллионы и миллионы людей без какой-либо защиты».

Его заявление прозвучало на фоне того, как США объявили, что начнут ревакцинацию населения с 20 сентября.