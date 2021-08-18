Екатеринбург, 18 августа, 2021, 21:08 — ИА Регнум. Часть партийцев готовы сняться с выборов из-за скандального бизнесмена, сообщает сетевое издание JustMedia.ru.

ИА REGNUM Выборы

В свердловском региональном отделении «Справедливой России — За правду» произошел раскол. Несколько кандидатов в депутаты Госдумы и Заксобрания написали обращение к лидеру партии Сергею Миронову, в котором обвинили областного лидера Андрея Кузнецова в лоббировании политических амбиций бизнесмена с сомнительной репутацией и его родственников.

Речь идет о бывшем депутате Закса Армене Карапетяне, полномочия которого депутаты прекратили досрочно по требованию прокуратуры.

«По причинам, о которых мы можем только догадываться, в число кандидатов общеобластного списка попал Армен Карапетян — одиозный политик, за которым тянется длинный шлейф скандальных историй. Он уже однажды был лишен депутатского мандата, его имя засвечено в скандалах с подрядами на дорожное строительство. В конце концов, его ловили пьяным за рулем! Не самая лучшая репутация для «защитника народных интересов». В списках кандидатов присутствует и его сын Акоп Карапетян», — говорится в обращении.

Авторы считают, что присутствие Карапетянов в предвыборных списках существенно снижает электоральную привлекательность партии и репутацию ее регионального отделения. Подписавшиеся заявляют, что не готовы тратить свои ресурсы и агитировать в пользу бизнесмена и его семьи. В связи с этим они просят Миронова лично вмешаться в ситуацию и исключить из списка Армена Карапетяна и его сына. В противном случае они снимут свои кандидатуры.

Обращение подписали пять человек, среди которых олимпийский чемпион по боксу Егор Мехонцев и бизнесвумен Мария Штань, занимавшаяся реконструкцией парка «Зеленая роща» в Екатеринбурге.

Как сообщал сетевой канал, в начале этой недели действующий депутат Госдумы от «Справедливой России» Дмитрий Ионинснял свою кандидатуру с выборов в Березовском одномандатном округе.