Рим, 18 августа, 2021, 21:07 — ИА Регнум. То, что в Италии собрано полмиллиона подписей за легализацию эвтаназии, вызывает «серьезное беспокойство», с таким заявлением выступили в среду, 18 августа, в национальной конференции католических епископов.

Medodedentista.com.br Эвтаназия

«Выбор смерти — это победа индивидуализма и нигилизма», — отметили епископы.

Сосредоточиться нужно не на легализации такого способа убийства, а на том, чтобы помогать тем, кто страдает, отметили также руководители конференции.

Сбор подписей активистами продолжается. Возможно, по итогам кампании будет объявлен общенациональный референдум.