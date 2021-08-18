Сакраменто, США, 18 августа, 2021, 21:03 — ИА Регнум. Американский рэпер Gift Of Gab, о смерти которого стало известно в июне этого года, выпустит музыку посмертно. Об этом сообщает портал Karmapolitan.

Antonio Rull Рэп

Команда рэпера ранее рассказала, что у него осталось много невыпущенный музыки, а также завершенный альбом, который не успел увидеть свет из-за смерти музыканта. Пластинка получила название «Finding Inspiration Somehow» и должна выйти 20 сентября. К прослушиванию на всех стриминговых платформах доступен заглавный сингл «Vice Grip».

Gift Of Gab получил основную известность, являясь частью хип-хоп-дуэта Blackalicious, но также активно ввел и сольную карьеру. В 2020-м году вышел его совместный трек с продюсером Nick Andre под названием «Grasp It». «Я помню, как он позвонил мне по телефону вскоре после того, как я поделился с ним битом, сказав, что он почти наполовину закончил писать для него, и спросил, может ли он прийти на следующий день, чтобы записать трек. Я никогда не встречал никого, у кого был бы такой же драйв и страсть к тому, что он делал, как у Габа», — рассказал о сотрудничестве с покойным репером Nick Andre.