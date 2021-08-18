Рим, 18 августа, 2021, 21:01 — ИА Регнум. Итальянский национальный авиарегулятор Enac в среду, 18 августа, выдал авиакомпании Ita разрешение на совершение полетов.

(сс) Maarten Visser Взлет

Ita — новое юридическое лицо, под которым будет работать обновляемая авиакомпания «Алиталия».

Правительство Джузеппе Конте в 2018—2020 годах пыталось привлечь к спасению авиакомпании (находящейся в предбанкротном состоянии и теряющей по 1 млн евро в день) частных инвесторов. Однако большинство из них это предложение отклонили, а переговорный процесс так и не был завершен. При этом у авиакомпании появилось новое юридическое лицо, средства на этом этапе она получает от государства.

Общий объем государственных вложений в компанию за все время ее существования оценивается в 13 млрд евро. Власти ЕС и конкуренты «Алиталии» настаивают, чтобы власти страны перестали прямо дотировать компанию. Профсоюзы, в свою очередь, выступают против предполагаемого «рыночного» решения вопроса, то есть массовых увольнений, сокращения числа рейсов и количества самолетов.