Красный Сулин, Ростовская область, 18 августа, 2021, 21:25 — ИА Регнум. Блогер Инстасамка (настоящее имя — Дарья Зотеева) предложила оплатить психологическую помощь девушке, которую избили в городе Красный Сулин (Ростовская область). Об этом сообщает портал DonDay.

Скриншот с YouTube Инстасамка

«Я против насилия и против всего, что сопутствует насилию», — говорит Инстасамка. «Пожалуйста, кто знает, где живет пострадавшая девочка, я очень хочу найти и оплатить ей психологическую помощь… помочь финансово её семье пережить этот трудный момент», — предложила она.

ИА REGNUM напоминает, что в городе Красный Сулин на протяжении нескольких месяцев девочка издевалась над 17-летней девушкой и снимала это на камеру. Один из таких роликов «завирусился» и дошёл до Инстасамки.