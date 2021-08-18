Шахты, Ростовская область, 18 августа, 2021, 20:58 — ИА Регнум. В Ростовской области отремонтируют участок шахтинского водопровода, находящийся в аварийном состоянии. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донского губернатор 18 августа.

Another Kiev Водопровод

На капитальный ремонт части объекта выделено почти 42 млн рублей. Деньги будут направлены на приведение в порядок участок протяжённостью 2,6 км — от переулка Енисейского до проспекта Строителей.

Работы должны быть завершены до конца 2021 года.