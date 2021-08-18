Ростов-на-Дону, 18 августа, 2021, 20:54 — ИА Регнум. Почти 50 млн рублей выделено из бюджета Ростова-на-Дону на борьбу со стихийными свалками. Об этом сообщил сити-менеджер областного центра Алексей Логвиненко.

Иван Шилов ИА REGNUM Мусор

«49,9 млн рублей дополнительно выделено из бюджета города на борьбу с мусором в этом году. <…> То тут, то там появляются стихийные очаги с бытовыми и строительными отходами, устранение которых не входит в обязанности регионального оператора. «Тушить» этот мусорный «пожар» приходится бюджетными деньгами», — написал глава городской администрации в Instagram.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростове-на-Дону в первом полугодии 2021 года ликвидировано более 2 тысяч свалочных очагов и навалов мусора. На эти цели было потрачено 60 млн рублей.