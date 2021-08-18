Рим, 18 августа, 2021, 20:53 — ИА Регнум.

В августе 2021 года, традиционный сезон отпусков в Италии, резко вырос спрос на тесты на коронавирус, сообщили в среду, 18 августа, в национальной фармацевтической ассоциации Federfarma.

Poliziadistato.it Вакцинация от коронавируса в Италии

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Граждане проходят тесты для получения так называемого «антикоронавирусного паспорта» и получения возможности уехать в отпуск. Рост спроса означает, что множество людей не вакцинировано и не собирается этого делать, отметили эксперты.

Обладателями указанного документа могут стать привитые сертифицированными в ЕС вакцинами, либо переболевшие и сохранившие антитела, либо сдавшие тест с отрицательным результатом в последние 48 часов. С 6 августа 2021 года те, у кого такого «паспорта» нет, не могут посещать некоторые общественные места (закрытые залы ресторанов и баров, музеи, кинотеатры, театры, стадионы и т.д.).

По данным на18 августа, в Италии умерли128 579человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на69(днем ранее — на54). Число подтвержденных носителей выросло на7162(днем ранее — на5273). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет4 456 765 606 — более7, 5% населения страны. В настоящее время заражены128 782человека (на334 меньше, чем днем ранее). Первую и повторную прививку сделали34 792 345человек, что составляет57,77% населения Италии.

Постепенную отмену антикоронавирусных ограничений правительство страны начало в апреле 2021 года. Основные ограничения (за исключением масочного режима в закрытых помещениях) отменены в конце июня 2021 года. 6 августа 2021 года вступили в силу новые ограничения (на посещение общественных мест), но они не касаются обладателей «антикоронавирусных паспортов» (привитых, переболевших и сохранивших антитела, или сдавших тест с отрицательным результатом).