Екатеринбург, 18 августа, 2021, 20:51 — ИА Регнум. В Екатеринбурге директор одной из сетей аптек отдан под суд. Ему вменяют хранение и приобретение наркотиков, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

40.мвд.рф Наркотик

По данным Накануне.Ru, гражданин купил этот товар в интернете и затем на своём автомобиле марки «Мерседес» забрал покупку. Но на обратном пути его остановили сотрудники ГИБДД, и в ходе досмотра был найден наркотик.

Гражданин признал вину. Ему грозит до трёх лет заключения.