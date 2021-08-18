Москва, 18 августа, 2021, 20:49 — ИА Регнум. 18 августа бразильский футбольный клуб «Атлетико Паранаэнсе» на своем официальном сайте объявил о переходе 26-летнего флангового нападающего Педро Роши из московского «Спартака». Также сообщается, что в арендном соглашении предусмотрена опция выкупа футболиста бразильским клубом. «Атлетико Паранаэнсе» будет обязан заплатить «красно-белым» 5,5 миллиона евро, если Роша проведет не менее 60% матчей.

Soccer.ru Педро Роша

Педро Роша перешел в «Спартак» 31 августа 2017 года из бразильского «Гремио» за 12 миллионов евро. В составе московского клуба Роша принял участие лишь в девятнадцати матчах во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и двумя результативными передачами.

Последние три года Педро Роша также выступал за «Крузейро» и «Фламенго» на правах аренды.

Ранее сообщалось, что 26-летний Педро Роша не входит в планы нового главного тренера «Спартака» Руя Витории. Также бразилец не вписывается в текущий лимит на легионеров.