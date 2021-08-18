Москва, 18 августа, 2021, 20:49 — ИА Регнум. 18 июля французский журналист Лоик Танзи в своем официальном Twitter-аккаунте сообщил, что 20-летний защитник «Кана» и молодежной сборной Франции по футболу Алексис Бека Бека дал согласие на переход в московский «Локомотив».

Logo-football.ru ФК «Локомотив»

Также журналист сообщил, что Бека Бека провел беседу с руководителем «железнодорожников» по спорту и развитию Ральфом Рангником и готов переехать в Россию.

Профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает 20-летнего воспитанника «Кана» в 800 тысяч евро. Текущее соглашение футболиста с французским клубом рассчитано до конца следующего сезона.

В текущее летнее трансферное окно «Локомотив» уже объявил о подписаниях Максима Ненахова из «Ахмата» за 2 миллиона евро, Тина Едвая из леверкузенского «Байера-04» за 4 миллиона евро и Наира Тикнизяна из московского ЦСКА за 4 миллиона евро.