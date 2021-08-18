Москва, 18 августа, 2021, 21:25 — ИА Регнум. Популярная исполнительница MIA BOYKA попросила прощения у своих фанатов. Она опубликовала пост с извинениями в личном Instagram-аккаунте 18 августа.

Сриншот с YouTube MIA BOYKA (Мария Бойко)

https://www.instagram.com/p/CSrZ357sTJW/

Певица призналась, что устала «круглосуточно» работать и «больше не может», поэтому приняла решение уйти. «Я устала. Я не касалась этой темы, терпела, думала, что пройдёт. Но больше так реально не могу… Поэтому, сейчас я решила, что пришла пора попрощаться. Извините меня», — написала она в своём профиле.

Ранее MIA BOYKA (настоящее имя — Мария Бойко) выпустила песню под названием «Алень». По признанию певицы, она посвятила композицию блогеру Егору Шипу.