Челябинск, 18 августа, 2021, 20:42 — ИА Регнум. Челябинский губернатор Алексей Текслер надеется на увеличение ежегодного потока пассажиров местного аэропорта до трёх миллионов человек. Эти мысли он довёл до нового гендиректора объекта Виталия Кашина.

Chelyabinsk2020 Международный аэропорт Челябинск имени И.В.Курчатова — аэропорт федерального значения класса «Б» в городе Челябинске

«В прошлом году решали задачу по реновации международного терминала. Сейчас ставим перед собой задачу увеличить пассажиропоток до трёх миллионов», — цитирует главу Южного Урала его пресс-служба.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале 2021 года в аэропорту закончилась реконструкция. В ходе работ был создан новый терминал внутренних линий. В итоге общая ежегодная пропускная способность аэропорта достигла 2,5 млн пассажиров.