Вашингтон, 18 августа, 2021, 21:24 — ИА Регнум. В социальной сети Twitter появится функция для борьбы с дезинформацией. Об этом 18 августа пишет издание vc.ru.

Kon Karampelas Twitter

По данным издания, новая опция поможет повысить скорость и масштаб работы по выявлению дезинформации. У пользователей появится возможность нажать на специальную кнопку «Пожаловаться на твит» и выбрать вариант «Это вводит в заблуждение».

Добавим, что функция тестируется пока только в США, Австралии и Южной Корее. Дата введения опции в других странах пока неизвестна.