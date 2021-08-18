Рим, 18 августа, 2021, 20:37 — ИА Регнум. Министр экономического развития Италии Джанкарло Джорджетти в среду, 18 августа, подписал распоряжение о выделении авиакомпании «Алиталия» второго транша в рамках программы оказания финансовой поддержки.

(сс) BriYYZ Самолет авиакомпании «Алиталия»

Компания получит 60 млн евро, вместе с ранее выделенными средствами — 100 млн евро.

Правительство Джузеппе Конте в 2018—2020 годах пыталось привлечь к спасению авиакомпании (находящейся в предбанкротном состоянии и теряющей по 1 млн евро в день) частных инвесторов. Однако большинство из них это предложение отклонили, а переговорный процесс так и не был завершен. При этом у авиакомпании появилось новое юридическое лицо, средства на этом этапе она получает от государства.

Общий объем государственных вложений в компанию за все время ее существования оценивается в 13 млрд евро. Власти ЕС и конкуренты «Алиталии» настаивают, чтобы власти страны перестали прямо дотировать компанию. Профсоюзы, в свою очередь, выступают против предполагаемого «рыночного» решения вопроса, то есть массовых увольнений, сокращения числа рейсов и количества самолетов.