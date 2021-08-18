Надымский район, Ямало-Ненецкий АО, 18 августа, 2021, 20:36 — ИА Регнум. В Надыме (ЯНАО) возбуждено уголовное дело по факту воспламенение газовоздушной смеси. Пострадали пять человек, трое из них скончались, сообщает СУ СКР по ЯНАО.

Пресс-служба СУ СКР по ЯНАО На месте происшествия

По данным следствия, днём 17 августа бригада рабочих, находясь на территории нефтяной перекачивающей станции, расположенной в 40 километрах от города Надыма, выполняла работы по подготовке к нанесению антикоррозийной защиты внутри резервуара. Были нарушены правила безопасности при ведении работ. В результате произошло воспламенение газовоздушной смеси.

По факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении работ, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»).

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия.