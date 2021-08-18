Екатеринбург, 18 августа, 2021, 21:01 — ИА Регнум. В Екатеринбурге на рабочего рухнула железобетонная плита, отчего он позже скончался от полученных травм. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

СУ СКР по Свердловской области Плита, упавшая на рабочего в Екатеринбурге

Мужчина был задействован в ремонте здания бывшего детского сада на улице Ясной. На рабочего упала железобетонная плита. Гражданина госпитализировали, но врачи не смогли его спасти.

По версии следствия, плита рухнула на рабочего «в результате нарушения требований по охране труда и техники безопасности». Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Первоуральске (Свердловская область) скончался электромонтёр, работающий на одном из промышленных предприятий города. Мужчину убило током.

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