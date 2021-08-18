Лос-Анджелес, США, 18 августа, 2021, 20:33 — ИА Регнум. Режиссёр «Дюны» Дени Вильнёв уже работает над сценарием сиквела. Об этом 18 августа сообщает «Мир Фантастики».

Скриншот с YouTube «Дюна»

Вильнев также отметил, насколько важной для него стала возможность снять экранизацию «Дюны». «Я пишу вторую часть и чувствую себя так, будто мне снова восемь лет. Это для меня необычно. У меня впервые такое впечатление, что я смотрю собственный фильм и в этот момент чувствую глубокую благодарность, радость, и говорю: «Спасибо тебе, жизнь, что позволила мне воплотить это на экране». Не знаю, как другие всё это воспримут. Но что до меня? Дени Вильнёва, когда ему было 14 лет? Спасибо.», — рассказывает режиссёр.

Напомним, что премьера «Дюны» в России состоится 16 сентября 2021 года. В США картина выйдет на месяц позже.