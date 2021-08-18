В работе находится сценарий фильма «Дюна 2»
Лос-Анджелес, США, 18 августа, 2021, 20:33 — ИА Регнум. Режиссёр «Дюны» Дени Вильнёв уже работает над сценарием сиквела. Об этом 18 августа сообщает «Мир Фантастики».
Вильнев также отметил, насколько важной для него стала возможность снять экранизацию «Дюны». «Я пишу вторую часть и чувствую себя так, будто мне снова восемь лет. Это для меня необычно. У меня впервые такое впечатление, что я смотрю собственный фильм и в этот момент чувствую глубокую благодарность, радость, и говорю: «Спасибо тебе, жизнь, что позволила мне воплотить это на экране». Не знаю, как другие всё это воспримут. Но что до меня? Дени Вильнёва, когда ему было 14 лет? Спасибо.», — рассказывает режиссёр.
Напомним, что премьера «Дюны» в России состоится 16 сентября 2021 года. В США картина выйдет на месяц позже.