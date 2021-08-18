Турин, Италия, 18 августа, 2021, 20:33 — ИА Регнум. 18 августа туринский «Ювентус» объявил о трансфере 23-летнего центрального полузащитника «Сассуоло» и сборной Италии по футболу Мануэля Локателли. Сумма трансфера составила 35 миллионов евро.

Логотип Ювентуса

Профильный интернет-портал transfermarkt сообщает, что контракт подписан на два года до конца сезона 2022/23.

В прошедшем сезоне Мануэль Локателли набрал 6 (4+2) очков по системе гол+пас в 34-х турах итальянского чемпионата. «Сассуоло» с Локателли, набрав 62 очка, занял восьмую позицию в турнирной таблице Серии А.

В составе сборной Италии новичок «старой синьоры» стал победителем Чемпионата Европы 2020. В финале турнира подопечные Роберто Манчини обыграли сборную Англии.