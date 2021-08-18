Москва, 18 августа, 2021, 20:31 — ИА Регнум. Три удара молнии, попавшие в Останкинскую телебашню, были зафиксированы за время грозы и ливня, произошедших вечером в Москве, сообщает 18 августа пресс-служба Российской телевизионной и радиовещательной сети.

Ураган. Молния

Три разряда молнии попало в антенную часть Останкинской башни. На работу телебашни они не повлияли благодаря мощной системе защиты, теле‑ и радио трансляция не прерывались.

Напомним, вечером 18 августа в Москве прошёл ливень и наблюдался шквалистый ветер, достигавший скорости 20 метров/секунду.