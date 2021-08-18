Челябинск, 18 августа, 2021, 20:31 — ИА Регнум. В Челябинске назначили нового гендиректора местного аэропорта. Им стал Виталий Кашин, сообщает пресс-служба губернатора.

Chelyabinsk2020 Аэропорт. Челябинск

Новому руководителю 45 лет. Ранее он управлял аэропортом Ярославля и международным аэропортом Кемерово.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале года была закончена масштабная реконструкция аэропорта. В рамках неё, в частности, построили новый терминал внутренних линий, реконструировали взлётно-посадочную полосу и т.д. Пропускная способность аэропорта в результате возросла до 2,5 млн пассажиров в год.