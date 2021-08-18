Москва, 18 августа, 2021, 21:24 — ИА Регнум. Блогер Ида Галич похвасталась покупкой нового автомобиля. Она опубликовала фотографию транспортного средства в своём Instagram-аккаунте 18 августа.

Скриншот с YouTube Ида Галич

https://www.instagram.com/p/CStgcm1rgA1/

«Не верится, ущипните меня», — написала блогер, добавив, что купила автомобиль в честь своего дня рождения. В качестве подарка она выбрала Rolls-Royce в цвете ультрамарин, стоимость которого оценивается в 35 млн рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Ида Галич открыла компанию по доставке блюд азиатской кухни «премиального качества». При этом их стоимость в несколько раз выше средней рыночной.