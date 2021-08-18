Париж, 18 августа, 2021, 20:28 — ИА Регнум. 20 августа в Бресте на стадионе «Стад Франсис Ле Бле» футбольный клуб «Брест» в рамках первого матча третьего тура французской Лиги 1 2021/22 сыграет с «Пари Сен-Жермен». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Psg.fr Матч между футбольными клубами «Пари Сен-Жермен» и «Реймс»

После двух сыгранных туров «Пари Сен-Жермен» с двумя победами и шестью набранными очками идет на третьей позиции в турнирной таблице чемпионата.

В последний раз «Брест» и «Пари Сен-Жермен» играли между собой 23 мая в рамках заключительного 38-го тура Лиги 1 2020/21. Тот матч завершился уверенной победой парижской команды со счетом 2:0.