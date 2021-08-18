Лос-Анджелес, США, 18 августа, 2021, 20:27 — ИА Регнум. Специалисты из компании Sonantic смогли воссоздать голос актёра Вэла Килмера с помощью искусственного интеллекта. Об этом 18 августа сообщает «Мир Фантастики».

Скриншот с YouTube Вэл Килмер в роли Бэтмена

Таким образом, актёр получил возможность вновь общаться с людьми своим голосом. Как отмечает издание, Вэл Килмер остался крайне доволен изобретением.

Напомним, что с 2015 года Вэл Килмер борется с раком гортани. Из-за заболевания он утратил возможность говорить.