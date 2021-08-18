Москва, 18 августа, 2021, 20:22 — ИА Регнум. 18 августа 20-летний узбекский центральный полузащитник Остон Урунов, права на которого принадлежат московскому «Спартаку», прошел медицинское обследование перед переходом в «Уфу». Башкирский клуб арендует футболиста на один сезон.

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В прошедшем сезоне Остон Урунов принял участие в 18-ми матчах во всех турнирах.

Ранее сообщалось, что узбекский полузащитник не входит в планы нового главного тренера «красно-белых» Руи Витории.

«Спартак» подписал Урунова 5 августа 2020 года за 1 миллион евро. На данный момент стоимость футболиста, по оценкам портала transfermarkt, составляет 1,2 миллиона евро. Соглашение Остона Урунова с «красно-белыми» рассчитано до середины 2025 года.