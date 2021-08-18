Турин, Италия, 18 августа, 2021, 20:21 — ИА Регнум. 25-летний бразильский центральный защитник Родриго Бекао, выступающий за «Удинезе», может сменить клубную прописку в текущее трансферное окно. На футболиста, по словам издания Sky Sports Italia, претендует «Торино». Авторитетный портал transfermarkt оценивает защитника в 5 миллионов евро.

Soccer.ru Родриго Бекао в составе ЦСКА

Родриго Бекао выступал за московский ЦСКА в сезоне 2018/19. В составе «красно-синих» бразилец принял участие в 28-ми матчах Российской Премьер-лиги.

6 июля 2019 года защитник подписал контракт с «Удинезе». Итальянский клуб заплатил «Баие» 1,6 миллиона евро за Бекао.

Ранее сообщалось, что форвард «Торино» и сборной Италии Андреа Белотти может продолжить карьеру в санкт-петербургском «Зените». Однако итальянский нападающий отверг контрактное предложение «сине-бело-голубых».