Челябинск, 18 августа, 2021, 20:17 — ИА Регнум. В Челябинской области от COVID-19 привили уже почти 765 тыс. человек. Такие данные приводит пресс-служба губернатора.

Mos.ru Вакцина «Спутник V»

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Всего вакцинированы более 47% подлежащих вакцинации. Правда, не говорится, поставили ли они только первую прививку или прошли полный курс вакцинации.

Среди отстающих оказались Златоуст, Троицк, Красноармейский район и Копейск. Губернатор Алексей Текслер поручил мэрам активизировать работу с населением, разъяснять людям важность прививок в борьбе с коронавирусом.