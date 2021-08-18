Москва, 18 августа, 2021, 20:17 — ИА Регнум. Российский хип-хоп-исполнитель L'One выпустил полуторачасовой фильм о своем апрельском концерте в Москве на сцене арены Adrenaline Stadium. Артист поделился им на своем YouTube-канале, а также выложил запись выступления на стриминговые сервисы.

СахаМедиа Рэпер L’One

Отметим, что за несколько дней до концерта Леван Горация смог вернуть себе право носить сценический никнейм L'One, под которым стал известен, и музыкальный каталог, записанный за 7 лет сотрудничества с лейблом Black Star.

Сет-лист исполнителя на московском концерте преимущественно состоял из нового материала, однако под занавес выступления перед публикой снова были сыграны его главные хиты, которые не звучали на его концертах несколько лет.