Вашингтон, 18 августа, 2021, 20:18 — ИА Регнум. Американский рэпер и продюсер Дрейк (Drake) рассказал об изменении линии роста волос на лбу. Об этом 18 августа пишет издание Page Six.

The Come Up Show Дрейк

По словам музыканта, облысение является последствием перенесённого COVID-19. «У меня был коронавирус, поэтому она (линия роста волос — ИА REGNUM) такая странная. Оно вернётся, не переживайте», — сказал Дрейк.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Дрейк попал в список самых высокооплачиваемых артистов в мире и занял шестое место. Первая позиция была отдана певице Тейлор Свифт.