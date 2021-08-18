Лос-Анджелес, США, 18 августа, 2021, 20:10 — ИА Регнум. Американский рэп-исполнитель Джек Харлоу в своем инстаграме заявил, что не выпил ни одной капли алкоголя в текущем календарном году.

Цитата из к/ф «Операция «Ы» и другие приключения Шурика». Реж. Леонид Гайдай. 1965. СССР Нет алкоголю!

«Не сделал ни глотка алкоголя в 2021 году. Собираюсь обойтись без него до конца года. Может быть, не буду пить больше никогда, кто знает? — пишет автор мирового хита «Whats Poppin». — Мое слабое место это безусловно выпивка (курить мне не нравится). Но если я чему-то в этом году научился, так это тому, что мне это не нужно».

Джек Харлоу смог заявить о себе на весь мир, благодаря прошлогоднему хит-синглу «Whats Poppin», который достиг второго места в американском хит-параде Billboard Hot 100. На данный момент у 23-летнего артиста шесть студийных альбомов, начиная с 2016 года, когда в сеть появилась его дебютник «18». Харлоу находится на 32-м месте в рейтинге стримингового сервиса Spotify среди самых прослушиваемых исполнителей в мире.