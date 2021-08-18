Париж, 18 августа, 2021, 20:06 — ИА Регнум. О кончине французского актёра Тьерри Лиагра 18 августа сообщает SB Talents.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Свеча

Лиагру было 68 лет. Агентство отмечает, что чувство юмора, доброта и талант Лиагра никогда не будут забыты.

Напомним, актёр Тьерри Лиагр известен по таким кинолентам как «Суп из капусты» (1981 г. — роль врача), «Пришельцы» (1993 г. — роль повара ресторана), «Париж! Париж!» (2008 г. — роль хозяина прачечной), «Два дня для убийства» (2008 г. — роль владельца «Ягуара»), «Новая война пуговиц» (2011 г. — роль бармена в кафе).

Один из телесериалов с его участием — «Мегрэ». В общей сложности, Тьерри Лиагр снялся в 28 фильмах.