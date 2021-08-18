Москва, 18 августа, 2021, 20:02 — ИА Регнум. Российское общество «Знание» провело прямой эфир с Заместителем директора по научной работе ФБУН Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии Роспотребнадзора Александром Гореловым. Интервью состоялось в рамках просветительской кампании «Разберемся в вакцинах вместе», организованной Российским обществом «Знание» совместно с общероссийской акцией #МЫВМЕСТЕ. Проект направлен на популяризацию научных знаний о вакцинации против коронавирусной инфекции COVID-19, борьбу с мифами и помощь людям в принятии решения по вопросу вакцинации.

И А REGNUM Вакцинация

В ходе интервью Александр Горелов рассказал о том, почему вакцины против коронавирусной инфекции были зарегистрированы в короткие сроки. По его словам, Правительство Российской Федерации приняло ряд постановлений, чтобы сократить сроки рассмотрения документов, при этом продолжительность клинических и доклинических испытаний, а также цикл производства, остались неизменными. Это позволило соблюсти два важнейших требования к вакцинам — обеспечить их эффективность и безопасность и, при этом допустить вакцины к применению в кратчайшие сроки, сказал эксперт.

Европейские страны также ввели сокращенный режим регистрации для своих вакцин, при этом российская вакцина «Спутник V» проходит стандартный регламент регистрации, поэтому срок ее одобрения европейским регулятором не будет сокращен.

Александр Горелов рассказал о последствиях перенесенного коронавируса. По словам инфекциониста, последствиями заболевания могут стать сосудистые нарушения, острый коронарный синдром, инсульт, когнитивные нарушения (например, потеря памяти), эндокринные нарушения, патологии легких и ЖКТ, так как клеточные рецепторы, с которыми взаимодействует вирус, находятся практически во всех органах.

«У детей наблюдается мультивоспалительный синдром, который позже был зафиксирован также у взрослых», — рассказал эксперт.

Гость студии Российского общества «Знание» рассказал также о планах по организации стационара для реабилитации пациентов после перенесенной коронавирусной инфекции. По его мнению, основой реабилитации должны стать лечебная гимнастика, упражнения для разработки легких, выполняемые под контролем специалиста.

«Инфекции стали красной нитью, которая связывает врачей всех специальностей. Если в течение 2 месяцев после перенесенной инфекции у человека наблюдаются симптомы других заболеваний, на 99% они спровоцированы инфекцией — мы это видим на примере гриппа, после которого может возникнуть инсульт или инфаркт и другие патологии», — заявил Александр Горелов.

Врач с одобрением отозвался о реакции россиян на призывы врачей к вакцинации: «Впервые в истории в прошлом году 70% населения привилось от гриппа, был сформирован коллективный иммунитет, что позволило в этом сезоне обойтись только подъемом заболевемости ОРВИ, грипп практически не регистировался. Люди вняли призывам врачей, которые предупреждали о тяжелых последствиях сочетанного заболевания ковид и гриппом».

Отвечая на вопрос о вакцинации детей, эксперт сказал, что обязательную вакцинацию вводить не планируется.

«Вакцинация будет добровольной, по эпидпоказаниям. При этом детям с хроническими заболеваниями врачи будут настоятельно рекомендовать ее пройти», — сказал Александр Горелов.

Эксперт также призвал проходить вакцинацию через полгода после перенесенного заболевания или первой вакцинации. По словам Александра Горелова, у 18% перенесших COVID-19 бессимптомно нет антител.

Запись интервью доступна на сайте и в группе Российского общества «Знание» Вконтакте. Здесь же размещено расписание ближайших эфиров. Вопросы спикерам можно направлять через форму на сайте. Ответы на наиболее популярные вопросы будут озвучены во время прямых эфиров с экспертами.

Ранее в проекте уже приняли участие министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, главный государственный санитарный врач Российской Федерации Анна Попова, главный врач ГБУЗ «Городская клиническая больница № 40» в Коммунарке Денис Проценко, главный врач городской клинической больницы №52 Марьяна Лысенко, президент Союза медицинского сообщества «Национальная Медицинская Палата», сопредседатель Центрального штаба Общероссийского народного фронта, детский доктор Мира Леонид Рошаль, председатель Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест» Павел Савчук и другие эксперты.