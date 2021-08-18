Вашингтон, 18 августа, 2021, 20:17 — ИА Регнум. У мультсериала «Время приключений» появится спин-офф про двух женских персонажей. Об этом 18 августа пишет издание Elle Girl.

Скриншот с YouTube Мультсериал «Время приключений»

По данным СМИ, ответвление шоу будет называться «Время приключений: Фионна и Кейк». Центральными персонажами мультсериала станут женские версии главных героев оригинального проекта Финна и Джейка.

Добавим, что в новом мультсериале будет десять эпизодов. Точная дата выхода шоу пока неизвестна.