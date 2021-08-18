Нижневартовский район, Югра, 18 августа, 2021, 20:00 — ИА Регнум. В Югре перед судом предстанет житель Нижневартовского района за истязание сожительницы и её ребенка. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО.

Насилие

Следствием установлено, что в течение марта 2021 года 49-летний уроженец одной из республик бывшего СССР, ранее неоднократно отбывавший наказания в местах лишения свободы, находясь в квартире, на улице, в одном из магазинов, неоднократно избивал 10-летнего сына своей сожительницы. С сожительницей у него постоянно были конфликты из-за его ревности, и ей он тоже наносил систематические побои, порой угрожая убить.

Мужчина обвиняется в истязании несовершеннолетнего и угрозе убийством его матери. Дело передано суд для рассмотрения по существу.