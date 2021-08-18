Москва, 18 августа, 2021, 19:56 — ИА Регнум. Активисты единого волонтерского штаба по всей стране помогают подготовить детей к 1 сентября. К акции присоединяются представители бизнеса и неравнодушные люди.

Алексей Колчин, ИА REGNUM Школьная линейка 1 сентября

В каждом регионе уже определен список семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Для них волонтеры собирают школьные принадлежности и канцелярские товары. До конца августа сформированные комплекты будут переданы в органы соцзащиты или детям.

Например, в Магадане жители приносят ранцы, пеналы, альбомы и все необходимое для учебы в организованный пункт сбора.

«Собранная канцелярия будет рассортирована в наборы и передана детям-сиротам, а также детям из неблагополучных и малообеспеченных семей», — рассказала депутат фракции «Единой России» Магаданской облдумы, региональный координатор партпроекта «Крепкая семья» Виктория Голубева.

Активисты «Молодой Гвардии Единой России» доставляют рюкзаки с канцтоварами адресно школьникам во всех муниципалитетах Чеченской Республики. Помощь уже получили более 500 детей.

В Татарстане в целях оказания адресной помощи школьникам крупные работодатели определили для себя подшефные муниципалитеты. Один из заводов, находящихся на территории региона, взял на себя шефство над учащимися Верхнеуслонского района. Портфели с набором канцелярских принадлежностей уже получили почти 100 будущих первоклассников. Школьникам из Казани, нуждающимся в помощи, всё необходимое к 1 сентября приготовил коллектив Казанского инновационного университета имени В.Г.Тимирясова.

Канцелярские наборы, школьные ранцы и принадлежности будущим первоклашкам из многодетных, опекунских и малоимущих семей Дзержинского района Волгограда вместе с добровольцами передала председатель Волгоградского регионального отделения Российского детского фонда, депутат облдумы Ирина Соловьева (фракция «Единой России»).

«В преддверии 1 сентября такие подарки от Волгоградского детфонда и наших партнеров получат более двухсот первоклассников. Очень хочется, чтобы первый школьный праздник стал одним из самых радостных дней их жизни, а полученные знания помогли выбрать верную дорогу», — сказала она.

Активисты единого волонтерского штаба в Курске собрали комплекты для учебы ребятам из многодетных и малообеспеченных семей, которые посещают бесплатные детские занятия по фитнесу. Добровольцы также запустили акцию в Кирове, Туле, Иваново, Махачкале, на Ставрополье.

В Орле к акции присоединятся сетевые магазины, в которых будут организованы благотворительные полки. Необходимые канцелярские принадлежности получили многодетные семьи Заводского района Саратова и Железнодорожного и Башмаковского районов Пензы и Липецка, чьи дети в этом году впервые пойдут в школу.

Акция «Собери ребенка в школу» проходит и в Москве. Активисты столичного отделения «Молодой Гвардии Единой России» одной из первых навестили многодетную семью, в которой воспитываются четверо детей.

«Для семей с детьми август — один из самых активных и без преувеличения затратных месяцев. Эта акция стала существенной поддержкой для них и из года в год набирает обороты», — отметила сенатор Инна Святенко.

Напомним, ежегодная благотворительная акция «Собери ребенка в школу» в рамках партийного проекта «Новая школа» призвана помочь многодетным семьям и семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, подготовить детей к началу учебного года.