Белград, 18 августа, 2021, 19:53 — ИА Регнум. Сербские фермеры активно распродают дойных коров, потому что расходы на корм поднялись на 50−60%, а закупочная цена литра молока не повышалась уже несколько лет и составляет 37 динаров (около 30 центов — ИА REGNUM).

Корова

Председатель Союза скотоводов Сербии Саня Бугарски рассказала сербским СМИ о том, что массовая распродажа дойных коров началась несколько месяцев назад, когда резко поднялась стоимость корма, а цена молока осталась на прежнем уровне — 30 динаров за литр и еще 7 динаров государственной премии.

«Эту проблему мы обсуждали с премьер-министром Анной Брнабич. Государство должно было одобрить дополнительный пакет помощи производителям молока, пока не будет найдено долгосрочное решение», — заявила Бугарски агентству «Бета».

Бугарски добавила, что проблемой является и то, что в сербских супермаркетах продается дешевое молоко немецких компаний, которые полностью автоматизировали свое производство и могут предложить продукцию по очень низкой цене.

Напомним, что ранее на проблемы с реализацией своей продукции жаловались сербские производители яблок. Они также отмечали, что в супермаркетах продаются импортные яблоки плохого качества, в то время как они вынуждены уничтожать свой товар.