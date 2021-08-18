Минск, 18 августа, 2021, 19:48 — ИА Регнум. После выступления на соревнованиях в польском Щецине белорусской «невозвращенки» Кристины Тимановской министерство спорта и туризма Белоруссии запретило спортсменам выезжать за границу даже в частном порядке. О нововведениях белорусских чиновников пишет белорусская и зарубежная пресса.

FISUTV Кристина Тимановская

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Косвенно наличие запрета подтверждают и сами спортсмены. Белорусский легкоатлет Андрей Кравченко опубликовал в Instagram скриншот переписки, подтверждающий худшие опасения спортсменов и болельщиков.

Минспорта Белоруссии не комментирует ситуацию. Отказывается от комментариев и НОК Белоруссии, который возглавляет старший сын Александра Лукашенко — отставной генерал Виктор Лукашенко.

Напомним, белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская оказалась в Польше, сбежав в результате попытки принудительной отправки на родину с Олимпиады в Токио. Варшава предоставила политическое убежище ей и ряду других белорусских спортсменов, сбежавших от репрессивного режима «последнего диктатора Европы».

Власти Белоруссии организовали буллинг Тимановской в СМИ, обвинив её в «предательстве» по итогу якобы спланированного бегства, приписав ей спешно выдуманные оппозиционные настроения. Пропагандисты гостелеканалов оскорбляли спортсменку в привычном для себя стиле трамвайного хамства, в частности, сравнивали её с животными.

На токийской Олимпиаде белорусская сборная продемонстрировала худший результат за период «суверенитета и независимости». МОК не признаёт полномочий НОК Белоруссии во главе с Лукашенко-младшим.

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