Белвью, США, 18 августа, 2021, 19:45 — ИА Регнум. В Сети появился релизный трейлер режиссёрской версии игры Ghost of Tsushima. Его опубликовали 18 августа на официальном YouTube-канале PlayStation.

Ghost of Tsushima

Помимо основной игры, в режиссёрскую версию также войдёт дополнение про остров Икки. Помимо этого, разработчики добавили в проект полную поддержку геймпада DualSense и синхронизацию губ персонажа с его озвучкой.

Релиз режиссёрской версии Ghost of Tsushima состоится 20 августа 2021 года. Как и оригинальная игра, она будет эксклюзивом консолей PlayStation.