Женева, Швейцария, 18 августа, 2021, 19:43 — ИА Регнум. В мире за последние сутки зафиксировано 542 708 новых случаев заражения коронавирусом, скончались ещё по меньшей мере 6739 пациентов с COVID-19. Об этом сообщает 18 августа Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Согласно последним данным, за весь период с начала пандемии в мире выявлено уже 208 470 375 носителей коронавирусной инфекции, подтверждено 4 377 979 случаев смерти от заболевания.

Напомним, днём ранее ВОЗ сообщала о 410 464 выявленных инфицированных и 7137 умерших пациентах с коронавирусом за сутки.